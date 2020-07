Linea Como Lago Milano Cadorna bloccata: guasto al passaggio a livello di Caslino al Piano

Linea Como Lago Milano Cadorna bloccata: guasto al passaggio a livello di Caslino.

Linea Como Lago Milano Cadorna bloccata

Mattinata di passione per i pendolari comaschi che questa mattina, 1 luglio 2020, dovevano recarsi a Milano con il treno. La linea infatti è bloccata a causa di un guasto al passaggio a livello di Caslino al Piano che impedisce la corsa del treno partito alle 9.16 da Como Lago e che sarebbe dovuto arrivare a Milano Cadorna alle 10.17. Il mezzo invece porta oltre 30 minuti di ritardo.

Come da comunicazione Trenord “il personale è in attesa dell’intervento dei tecnici di FerrovieNord e dell’arrivo delle Forze dell’Ordine che consentano il transito del convoglio in sicurezza”.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito di Trenord.