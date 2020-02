Lions Club Olgiate con la mano tesa ai ragazzi della cooperativa “L’Ancora”

Lions Club Olgiate Comasco a raduno nella serata odierna, giovedì 13 febbraio 2020: alle 20 appuntamento interclub ospitando i Club Monticello e Cantù-Mariano Comense.

Serata conviviale nel salone della cooperativa L’Ancora

C’è sempre un buon motivo per stare insieme nel salone della cooperativa L’Ancora di Lurate. E il Lions Club Olgiate Comasco lo sa bene, scegliendo come luogo di ritrovo proprio la cooperativa attiva a favore di persone con disabilità. Un modo, quindi, per garantire sostegno ai padroni di casa.

Gli ospiti della conviviale

“Nella serata di oggi – spiega Mario D’Amico, presidente del Lions Club Olgiate Comasco – avremo ospite Carlo Sironi, governatore del Distretto Lions 108 Ib1, e la presidente di zona Annamaria Peronese. Sarà l’occasione per verificare le attività dei club presenti: prevediamo la partecipazione di una settantina di persone. Una serata per sottolineare l’importanza della condivisione e dello spirito di squadra, perché da soli non si va da nessuna parte”.