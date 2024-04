Lions solidali a sostegno del "Mosaico"

"Lions Club Monticello" contro ogni barriera, al servizio della cooperativa "Il Mosaico".

Evento di solidarietà con "Il Mosaico"

Proprio per questo motivo il sodalizio invita, martedì 30 aprile, a partire dalle 20, a una cena speciale nella suggestiva location del palco del Teatro Sociale di Como. L’intento è promuovere una raccolta fondi destinata ai progetti di autonomia del "Mosaico", a favore dei percorsi di vita autonoma rivolta a persone con disabilità. La prossimità territoriale con Monticello, ritrovo istituzionale del club, e quella affettiva, fatta di un legame storico che vuole rinnovarsi, diventano un’espediente felice per promuovere il cambiamento sociale attraverso un’iniziativa brillante e significativa.

Serata di beneficenza, il programma

La serata prevede la disposizione dei tavoli per la cena direttamente sul palco del Teatro Sociale. Per iscriversi a «"Cenando e Ballando" è però necessario compilare il modulo su www.cenandoeballandosulpalco.com. Ad aprire il momento, una deliziosa conviviale e la musica di Icio e Cucky. A scaldare il cuore, oltre al buon cibo, la compagnia di qualità e il sound perfetto, la cura dei dettagli, resa possibile dal prezioso tocco di Martina Delle Vedove, moglie dell’attuale presidente del "Lions Club Monticello", Gabriele Soldini.

Le parole del presidente del Lions Club

"Il nostro mondo è a un punto di svolta - precisa Soldini - Sappiamo già che la conoscenza e l’apprendimento sono la base per il rinnovamento e la trasformazione. La necessità di reimmaginare per mantenere la promessa di un futuro giusto e sostenibile si fa sempre più urgente. I Lions sognano di osservare un tessuto della società civile pieno di colori e che tutti possano apprezzarli". Soldini e Serena Lucchini, responsabile della raccolta fondi per la cooperativa, hanno condiviso una riflessione sulla trasformazione di molti aspetti della nostra esistenza. Comunicare la capacità di mettersi al servizio del territorio con gesti concreti orientati all’equità, all’inclusione e alla partecipazione democratica, diventano per entrambi l’occasione per farsi promotori di welfare.