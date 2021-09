Lipomo, agevolazioni Tari per chi è in difficoltà: il Comune tende una mano ai propri cittadini e attiva riduzioni sulla tassa dei rifiuti.

Lipomo, agevolazioni Tari per chi è in difficoltà

Nello specifico, l'Amministrazione comunale con sindaco Alessio Cantaluppi ha promosso alcune agevolazioni nel pagamento della Tari 2021 per sostenere i cittadini , per una riduzione complessiva di circa 60mila euro. Alle utenze non domestiche (aziende e imprese del paese) riduzioni del 20%, del 50% o del 90% della quota variabile sulla base dei periodi di chiusura obbligata a causa del lockdown e della perdita stimata delle entrate. Alle utenze domestiche, le famiglie residenti in paese, sono erogati aiuti pari al 50% della quota variabile alle famiglie con Isee inferiore a 10mila euro. L'Amministrazione comunale ha inoltre stanziato ulteriori 10mila euro per l'aiuto dei cittadini in maggiore difficoltà attraverso sussidi per gli affitti, per le scuole e altri aiuti: il tutto nell'intento di sostenere i cittadini più colpiti dalla pandemia. Un intervento importante reso possibile grazie al lavoro dell'Amministrazione comunale e in particolare dell'assessora al Bilancio, Valeria Portale e della consigliera comunale Francesca Corti.