Lipomo piange Alessandro Mavilia: ex Colonnello e volontario della Croce Rossa

Addio ad Alessandro Mavilia: aveva 83 anni. E’ stato Colonnello dell’Esercito Italiano e volontario della Croce Rossa di Lipomo. Originario di Giarre, in Sicilia, Mavilia per anni è stato Colonnello dell’Esercito a Como e a Milano. Dopo il suo congedo è entrato nella Croce Rossa di Lipomo, dove è rimasto per oltre dieci anni: prima da volontario, poi frequentando il corso da monitore per insegnare le nozioni del soccorso e dei servizi alle nuove leve. Partecipava ai servizi della Cri in trasferta, in particolare nelle tappe del Giro d’Italia.

Tanti anni da volontario

Dopo il suo congedo è entrato nella Croce Rossa di Lipomo, dove è rimasto per oltre dieci anni: prima da volontario, poi frequentando il corso da monitore per insegnare le nozioni del soccorso e dei servizi alle nuove leve. Partecipava ai servizi della Cri in trasferta, in particolare nelle tappe del Giro d’Italia.

Nelle scorse ore tanti lo hanno ricordato con affetto. «E’ stato in Croce Rossa per oltre dieci anni: era uscito ma è rimasto nel cuore di tutti - ricorda Michele Didonfrancesco della Cri Lipomo - Con lui c’era una bellissima amicizia, ha insegnato i valori del soccorso e della Croce Rossa a tante persone. Era positivo, sorridente, di animo buono e altruista. Mi mancheranno le nostre chiacchierate e porterò sempre con me i suoi consigli. Era un padre esemplare e un nonno stupendo». A ricordare il Colonnello Mavilia anche Luciano Agliati, vicepresidente Coop e referente dei Gruppi di cammino. «Alessandro era da poco entrato a fare parte delle nostre camminate, aveva partecipato ad alcune uscite sul territorio - ricorda - Lo ricordo come una persona simpatica, un uomo brillante». I funerali si svolgeranno lunedì 2 alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo a Lipomo.