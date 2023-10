Lipomo: prende fuoco il sottotetto di un esercizio commerciale

Ieri sera, domenica 15 ottobre 2023, intorno alle 19 il sottotetto di un esercizio commerciale situato a Lipomo è stato lo scenario di un incendio dalle cause ancora ignote. L'episodio si è verificato in via Provinciale per Lecco.

L'arrivo dei pompieri

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del comando di Como con due squadre: i pompieri, con un intervento tempestivo, hanno estinto le fiamme che interessavano alcune perline in legno nel sottotetto di un esercizio commerciale. Non si segnalano feriti.