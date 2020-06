Lipomo, dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, domani, martedì 9 giugno 2020, riapre la biblioteca.

Lipomo, riapre la biblioteca comunale dopo lo stop forzato

Domani, martedì 9 giugno, la biblioteca comunale riaprirà agli utenti: la struttura è infatti pronta ad accogliere il pubblico in totale sicurezza. L’apertura avrà i consueti orari: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30, sabato dalle 9 alle 13. Si consiglia di prenotare in anticipo i documenti chiamando lo 031/281074 durante gli orari di apertura, scrivendo a biblioteca@comune.lipomo.co.it oppure tramite il catalogo online https://opac.provincia.como.it.

Le regole per l’accesso: ingresso contingentato di quattro persone alla volta, in fila, mantenendo le distanze; non si potrà accedere agli scaffali né sedersi ai tavoli; tutti i documenti saranno rinnovati in automatico fino al 15 giugno , in modo da non far incorrere gli utenti in sanzioni; è attivo il servizio di interprestito; i documenti restituiti incorreranno in un periodo di “quarantena” di 72 ore, non saranno prenotabili e saranno scaricati solo al termine della quarantena stessa.