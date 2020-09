Lipomo, si taglia un dito mentre fa giardinaggio, intervengono i soccorsi

Lipomo, si taglia un dito mentre esegue dei lavori di giardinaggio, intervengono i soccorsi.

Si taglia un dito mentre esegue dei lavori: soccorsi a Lipomo

E’ successo poco dopo le 11 di oggi, domenica 27 settembre, in via Don Ramiro Bianchi. A subìre l’infortunio è stato un uomo di 44 anni che stava eseguendo alcuni lavori di giardinaggio presso l’asilo di via Don Ramiro Bianchi, e si è tagliato il dito medio. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, allertati in codice giallo: un mezzo della Croce Rossa di Lipomo. Allertati anche i Carabinieri di Como. Fortunatamente le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi e lo stesso sarebbe stato cosciente e collaborante con i soccorritori.