“L’Isola che c’è” mette in rete le economie solidali

“L’Isola che c’è” tiene banco nel parco comunale di Villa Guardia.

Fiera delle economie solidali

La grande fiera, organizzata dall’associazione omonima da cui prende nome l’evento e dal Centro servizi per il volontariato, riunisce il territorio comasco in una cornice ampia e suggestiva: più di 150 stand con espositori di artigianato, associazioni del Terzo settore, laboratori per bimbi, scuole di musica, dibattiti e testimonianze.

Ambiente, pace, solidarietà

Articolata in aree tematiche, “L’Isola che c’è”sciorina stand dedicati all’ambiente, alla collaborazione solidale, alla pace e alla cultura. Presente anche il Sistema bibliotecario dell’Ovest Como. Inoltre, area ristoro con cucina, birre e bevande. Dopo la buona affluenza nella giornata di ieri, oggi, domenica 17 settembre, apertura con ingresso a 5 euro (il 10% dell’incasso andrà a sostenere il Fondo di solidarietà del Comune di Villa Guardia).

Estrazione dei biglietti vincenti

Alle 18 l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria organizzata dal gruppo Frontiere di Pace, che ha base operativa nella parrocchia di Maccio ed è attivo con missioni umanitarie in Ucraina. Venduti 10.000 biglietti per sostenere tre progetti di ricostruzione nella città di Izjum, devastata dalla guerra.