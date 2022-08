Ieri sera, mercoledì 24 agosto 2022, è nata una lite a Cantù tra alcuni ragazzi.

Lite a Cantù: due 19enni finiscono all'ospedale

L'allarme è scattato intorno alle 23.45, quando in piazza Garibaldi è arrivata la Cri di Cantù. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, sono stati sei i ragazzi coinvolti nella lite. L'acceso diverbio sarebbe scaturito per futili motivi. Ad avere la peggio due di loro, entrambi di 19 anni, che sono stati trasportati all'ospedale di Cantù in codice verde. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale.