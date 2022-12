Lite a Carimate, camionista accoltellato da un collega.

Paura questa notte a Carimate, attorno all'1.30, in via Colombirolo, dove sorge l'agenzia doganale. Due camionisti in sosta, entrambi trentenni, hanno avuto un violento scontro verbale. Uno dei due, ubriaco, ha quindi estratto un coltello e ferito il collega a una mano e al fianco.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù e l'automedica. Le condizioni dell'uomo, 28 anni, sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Soccorso, è stato quindi trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

La denuncia

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù. L'aggressore è stato denunciato a piede libero dai militari per lesioni aggravate.