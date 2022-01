Lite a Lipomo, soccorsa una donna SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Lite a Lipomo, soccorsa una donna

L'allarme è scattato poco prima delle 23, in via Cantaluppi. Sul posto un'ambulanza e i Carabinieri di Como che sono stati allertati per un evento violento, classificato come lite. Una donna di 41 anni è poi finita all'ospedale Valduce in codice verde. Spetterà alle Forze dell'ordine ricostruire l'accaduto.

Intervento dei soccorsi anche in un impianto lavorativo a Veniano, soccorso in codice verde un 56enne. Intorno alle 4 poi un malore a Turate.