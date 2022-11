Lite ad Arosio soccorsa una donna SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Lite ad Arosio soccorsa una donna

Allarme intorno alle 22.15, in via Alessandro Volta. Sul posto la Croce Bianca di Mariano è stata allertata per una lita. Coinvolta una donna di 54 anni che, dopo essere stata soccorsa, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cantù. Da segnalare anche due intossicazioni etiliche a Como.