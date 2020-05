Nella giornata di ieri, lunedì 18 maggio 2020, i militari dell’Aliquota Radiomobile del dipendente NOR – Compagnia di Cantù, con il supporto dell’Aliquota Operativa, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Salvatore Domenico Grillo, 45enne, cittadino italiano, domiciliato a Cantù. E’ responsabile di minaccia aggravata, detenzione e porto illegale di arma da guerra. Denunciata in stato di libertà la convivente K.A., 42 enne, cittadina albanese, per il solo reato di minaccia.

Lite condominiale a Cantù: minaccia i vicini con una pistola

Il tutto è avvenuto a Cantù, nella serata del 17 maggio, al domicilio dei rei. Grillo, dopo una violenta lite condominiale scaturita per dissidi già persistenti da circa un anno, ha minacciato con una pistola i suoi vicini. Grazie all’immediato intervento dei militari, richiesto dai condomini, si è potuta cristallizzare la situazione.

A seguito di una perquisizione, effettuata nei confronti dei rei, inoltre, i militari hanno rinvenuto un manganello telescopico e bossoli calibro 9 nell’autovettura in uso a G.S.D. Sono stati raccolti elementi di reità a carico dei predetti. Il tutto anche con l’aiuto delle riprese video effettuate dai condomini in occasione dell’evento delittuoso. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato trasporato al Bassone, mentre la convivente è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.