Lite finita a coltellate, denunciato un 50enne

Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Cantù, coadiuvati dai colleghi della Radiomobile e della Stazione di Lurago d’Erba, a conclusione di una complessa attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura di Como un 50enne di Alzate Brianza ritenuto responsabile dell’accoltellamento dell'uomo di 48 anni, ieri sera, a Orsenigo.

Le indagini hanno permesso di identificare il colpevole

I due pare si conoscessero: dalla ricostruzione dei Carabinieri si sarebbero incontrati in un parcheggio nel comune di Orsenigo, dove, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, durante la colluttazione il primo estraeva un coltello con il quale infieriva con un fendente al costato sinistro dell’altro tentandone poi un altro che la vittima riusciva parare con la mano destra ferendosi al pollice. L’aggressore si dava poi a immediata fuga. Il ferito, prontamente soccorso, è stato trasportato in elisoccorso in codice giallo presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Fortunatamente è stato dimesso in giornata.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica del grave fatto consentendo, grazie a meticolosi accertamenti svolti a largo raggio, di identificare il presunto aggressore, raggiunto nella notte alla sua casa, di Alzate dove si è proceduto a perquisizione domiciliare. Gli elementi raccolti hanno indotto al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria per le lesioni cagionate e il porto abusivo del coltello.