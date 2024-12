Lite fuori dal tabaccaio a Cantù, un uomo in Pronto soccorso

E' finita male per un uomo la lite fuori da un tabaccaio in via Lombardia a Cantù. E' stato infatti costretto a ricorrere alle cure dei medici in Pronto soccorso.

Il fatto

E’ finito nel peggiore dei modi un diverbio scoppiato nel primissimo pomeriggio di mercoledì scorso in via Lombardia. Il fatto si è consumato una manciata di minuti prima delle 14. Stando alle informazioni che è stato possibile raccogliere, un uomo di 57 anni residente in città si trovava in file da un tabaccaio. Nel mentre è sopraggiunto un giovane, che ha superato la fila.

Il diverbio e le botte

Il cinquantasettenne non l’ha presa bene e ne è nato di conseguenza un diverbio, che all’inizio è stato solo verbale. Ben presto però la situazione è degenerata, con il cinquantasettenne che avrebbe colpito con un pugno il giovane che a sua volta avrebbe reagito con la conseguenza che ne è nata una rissa. Da questa ha avuto la peggio l’uomo più avanti nell’età, che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche in Pronto Soccorso, in codice verde, dopo l’intervento sul posto di un’ambulanza del comitato di Cantù della Croce Rossa. A indagare sull’accaduto è la Polizia locale di Cantù.