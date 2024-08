Lite in mezzo alla strada: accoltellato un uomo

La lite finisce a coltellate: un 48enne in ospedale. E' successo poco prima delle 19 in via Montello a Orsenigo.

Soccorsi e Carabinieri sul posto

Ancora da ricostruire la dinamica e le motivazioni della rissa, avvenuta in un parcheggio sterrato all'altezza del civico 30 di via Montello. Un uomo di 48 anni è stato accoltellato: a chiamare i soccorsi, secondo quanto ricostruito, i titolari del vicino ristorante.

Sul posto sono giunte due ambulanze della Sos di Lurago d'Erba e della Croce Rossa di Monza, intervenute inizialmente in codice rosso, quello della massima gravità. In via Montello, nei campi proprio di fronte al parcheggio è atterrato anche l'elisoccorso da Como che ha trasportato il paziente all'ospedale San Gerardo di Monza. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri ai quali è spettata la raccolta di tutti gli elementi necessari a ricostruire quanto accaduto.