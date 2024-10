Lite tra condomini, intervengono i Carabinieri

Lite tra condomini: i Carabinieri intervengono a Ponte Lambro. E' successo oggi pomeriggio, lunedì 28 ottobre 2024.

L'episodio in via Fiume

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì, in un condominio di via Fiume. Secondo le prime ricostruzioni, un diverbio tra condomini sarebbe scoppiato a causa di alcuni lavori da svolgere in una delle abitazioni, che hanno portato a occupare spazi comuni del contesto abitativo. La lite, inizialmente a parole, sarebbe poi degenerata e in via Fiume si sono portati i Carabinieri per sedare la rissa. Nessuna delle persone coinvolte nella rissa sarebbe rimasto ferito.