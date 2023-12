Litiga con i Carabinieri e li minaccia: denunciato 50enne straniero

La Compagnia Carabinieri di Cantù, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, ha implementato il controllo del territorio dedicando particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei furti, al controllo degli esercizi commerciali e alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti.

Nell’ambito di questi servizi rinforzati di controllo del territorio, vengono impiegati giornalmente circa 100 militari con 30 pattuglie, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili, con lo scopo di prevenire i furti nei centri commerciali e nelle abitazioni e lo spaccio di stupefacenti, nelle zone boscose e nelle aree urbane limitrofe.

L'episodio

Nell’ambito di queste attività preventive e repressive, i militari del NOR - Aliquota Radiomobile a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 50enne di origini straniere.

La sera del 2 dicembre la pattuglia del NOR interveniva nei pressi di un esercizio commerciale per una lite in corso, in un primo momento il 50enne si rifiutava di fornire i documenti e successivamente inveiva e minacciava verbalmente i militari impedendogli di svolgere il loro servizio, comportamento che proseguiva anche dopo l’accompagnamento del 50ene in caserma.