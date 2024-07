Litigio a colpi di bottigliate: tre persone denunciate

Litigio sfociato in colpi di di bottiglie, tre persone denunciate a Olgiate Comasco.

Parapiglia e bottigliate in un bar

E' successo nella serata di mercoledì, in via Roma. Parapiglia, urla con almeno una quindicina presenti al bar Il Cafferino, in via Roma. La discussione è sfociata in un litigio tra un egiziano residente a Olgiate Comasco e due marocchini. I tre si sono azzuffati a colpi di bottigliate.

Intervento di due pattuglie dei Carabinieri

La segnalazione al 112 ha permesso di inviare tempestivamente due pattuglie dei Carabinieri di Como, mentre qualcuno ha cercato di dividere chi stava azzuffandosi. Giunti sul posto, i militari hanno appurato i fatti. Alla fine, le tre persone che stavano litigando sono state denunciate per lesioni.