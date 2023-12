Litigio tra fidanzati: interviene un carabiniere, ma viene picchiato dal ragazzo

I militari del NOR - Aliquota Radiomobile a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per violenza o minaccia, resistenza ed oltraggio ad un pubblico ufficiale un 26enne di origini straniere.

La ricostruzione dell'evento

In seguito ad un intervento dei militari a Cantù nella notte del 10 dicembre, il 26enne veniva trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica. Nel corso di un litigio con la fidanzata, una 34enne di origini straniere, il 26enne colpiva il militare Capo Equipaggio che si era interposto tra i due fidanzati, impedendo la sua identificazione ed ingiuriando il militare con frasi oltraggiose.