ll gruppo anziani e pensionati salvato dai giovani: la nuova segretaria ha 20 anni.

Gruppo anziani e pensionati… ma non troppo

Gemellaggio tra generazioni per garantire un futuro al gruppo anziani e pensionati. “Insieme” ha votato per il rinnovo del Consiglio del sodalizio, trovando una sorprendente sponda. E così le radici di un passato ultraventennale di attività si fondono con la disponibilità di tre giovani pronti a dare una mano all’associazione con sede in via Maestri Comacini. Andiamo con ordine: il nuovo presidente, che raccoglie il testimone da Silvano Arcellaschi, è Marco Mastrosimone: 71 anni, da una decina d’anni socio di “Insieme” e con esperienza di volontariato negli “Amici di San Cataldo”. Seconda novità: l’incarico di segretaria è affidato a Laura Pilato, 20 anni, da poco residente a Guanzate, clarinettista nella banda Santa Cecilia di Lurate, presenza fissa domenicale (fino allo scorso febbraio, quando il coronavirus ha stoppato qualsiasi attività ricreativa) in sede per garantire la musica agli appassionati del ballo liscio.

