Dramma

Lo accoltella e uccide al culmine di una lite

Al culmine di una lite in un bar di Cantù, Cristian Maffia ha accoltellato il 55enne Aldo Marra deceduto al Sant'Anna

Lo accoltella e uccide al culmine di una lite

Cantù ·

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Una lite al bar, poi il dramma: uno dei litiganti ha afferrato un coltello e sterrato fendenti mortali

L’omicidio

La lite é scoppiata all’interno del bar Bivio, in via Montello a Cantù, poco dopo le 14. Coinvolte due persone, che hanno iniziato a litigare.

A quel punto Cristian Maffia ha estratto il coltello e colpito con due coltellate Aldo Marra, 55 anni. Questi é stato trasportato d’urgenza  in codice rosso al Sant’Anna, dove però é deceduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno fermato Cristian Maffia

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