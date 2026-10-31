Lo accoltella e uccide al culmine di una lite

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Una lite al bar, poi il dramma: uno dei litiganti ha afferrato un coltello e sterrato fendenti mortali

L’omicidio

La lite é scoppiata all’interno del bar Bivio, in via Montello a Cantù, poco dopo le 14. Coinvolte due persone, che hanno iniziato a litigare.

A quel punto Cristian Maffia ha estratto il coltello e colpito con due coltellate Aldo Marra, 55 anni. Questi é stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Sant’Anna, dove però é deceduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno fermato Cristian Maffia