“Lo sport non si ferma!”: è questa la campagna avviata dall’assessore allo Sport di Erba, Alessio Nava per sostenere le società sportive della città messe a dura prova dalla pandemia da Covid-19.

Lo sport non si ferma: a Erba nasce un portale online per promuoverlo

E così, per aiutare e far conoscere gli impegni delle varie realtà sportive erbesi, l’Amministrazione comunale ha pensato di attivare uno spazio virtuale in cui le stesse associazioni sportive possano farsi conoscere e far sapere le attività ideate in questo lockdown. “Purtroppo queste realtà sono tra le più penalizzate dalle restrizioni – spiega l’assessore Nava – Per questo motivo abbiamo pensato a questo spazio virtuale, sul sito del Comune di Erba. L’obiettivo è quello di far conoscere le realtà sportive e pubblicizzare le iniziative intraprese nonostante il Covid. Il settore ha perso moltissimo, in alcuni casi le iscrizioni sono calate del 20% e quello che possiamo fare, come Amministrazione, è aiutare e sostenere lo sport locale”. Al momento sono otto le realtà della città che hanno aderito all’iniziativa ma il numero è destinato a crescere.

