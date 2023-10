Lo storico Gruppo Alzatese Teatrale riprende vita dopo dodici anni

Lo storico Gruppo Alzatese Teatrale (Gat), dopo dodici anni di inattività, riprende vita: era nato nel 1977 grazie ad alcuni alzatesi e ora è pronto a ritornare sul palco, per rivitalizzare il teatro parrocchiale. Ideato su impulso dell’allora parroco don Peppino Farioli, il Gat aveva cominciato su iniziativa di una dozzina di alzatesi, che avevano cominciato a portare in scena spettacoli di teatro dialettale.

«Il primo spettacolo lo portammo in scena nel 1977 - ricorda Piergiorgio Citterio, tra i fondatori del sodalizio teatrale - Era la commedia dialettale “Al Gigi ghe campanen i pee”. Fin da subito ci siamo focalizzati sulla commedia dialettale, che abbiamo portato in scena in spettacoli un po’ in tutta la zona: a Orsenigo, a Bosisio Parini, a Erba... Nel 1981 portammo lo spettacolo “La vita di Gesù”, e un’altra rappresentazione riguardò Frate Francesco: la portammo sul palco al Teatro Excelsior di Erba».

Negli anni, il gruppo teatrale si allargò sempre di più. «Si ampliò sempre come gruppo parrocchiale a cui poi si aggregò la cantoria, con cui appunto portammo alcuni recital - prosegue Citterio - Tra questi ricordo, nel 1980, “anche a livello scenografico era stato ”El curtil di cassinett“ fatto nel 1980”. Eravamo arrivati a essere più di cinquanta, un bel gruppo . Continuammo fino al 2011 circa: poi, un po’ per mancanza di spazi un po’ per vari impegni di ciascuno, abbiamo incontrato alcune difficoltà e il gruppo ha finito per “sfaldarsi”.

L'ultimo spettacolo nel 2011

L’ultimo spettacolo lo portammo in scena nel 2011: “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo». E proprio da quello spettacolo riparte l’iniziativa di ridare vita allo storico Gruppo Teatrale Alzatese: iniziata con una rappresentazione a maggio, che aveva registrato un grandissimo successo, prenderà il via con due spettacoli. Il primo è in programma per il 28 ottobre: «In d’una cà per ben», commedia in dialetto milanese, andrà in scena con gli attori della compagnia Teatrale Instabile dell’oratorio di Lesmo.

Si torna in scena il 25 novembre

E il Gat, con tante «vecchie glorie» ma anche nuovi volti, tornerà sul palco sabato 25 novembre proprio con lo spettacolo di Eduardo De Filippo, l’ultimo portato in scena nel 2011. Registi saranno Gaetano Mauro e Carlo Pontiggia. Interpreti: Roberto Barattini, Patrizia Bulanti, Luciana Caldera, Andrea Capellini, Daniele Capellini, Piergiorgio Citterio, Rinaldo

Colombo, Luigi Esposito, Cristina Formica, Cristina Kluc, Marco Mambretti, Giuseppe Molteni e Gloria Sala. Suggeritrice Agnese Bertella e tecnico, Massimo Pozzoli.

Entrambi gli spettacoli saranno alle 21 biglietti a 8 euro e prenotazioni sul sito www.comunitapastoralealzate.it o al numero 338/1942067.

Il Gat ritornerà quindi in scena dopo dodici anni di inattività - ma ben trentaquattro di spettacoli - grazie all’impegno di un gruppo di alzatesi: Sergio Molteni, Carlo Pontiggia, Luciana Caldera, Gaetano Mauro e Piergiorgio Citterio, e con la collaborazione della Comunità pastorale, della Bcc Brianza e Laghi e della Pro loco. «Sarà sicuramente speciale tornare in scena: siamo contenti - commenta Citterio - Lo faremo con alcuni volti storici, ma anche tante persone nuove: circa una decina di attori, tecnico luci, regista e aiuto, Dovremo rispolverare tutto: c’è un po' di agitazione, ma sarà sicuramente stemperata».