Lo street food a Cantù fa il pieno di presenze, ma spuntano anche i vandali...

Da ieri sera e per tutto il fine settimana, la piazza Garibaldi di Cantù si anima con lo Street food. Peccato però che, già al primo appuntamento, ci siano stati momenti segnati dall'inciviltà.

A testimoniare l'accaduto sono le foto (in copertina) pubblicate dal primo cittadino di Cantù, Alice Galbiati, su Facebook.

"E tra le tante belle persone che ieri sera hanno vissuto la nostra piazza non potevano certo mancare loro, gli imbecilli.

Abbiamo già attivato la Polizia Locale per visionare le telecamere. Grazie all’assessore Antonio Metrangolo e all’operatore di Econord Maurizio Volpi per essere intervenuti prontamente questa mattina".