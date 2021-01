L’olgiatese Stefano Spina, anestesita e rianimatore: “Vaccinarsi è un’azione sociale”

“Vaccinarsi è un’azione sociale”. Basterebbe la determinazione nell’esternare il concetto per inquadrare la convinzione con cui Stefano Spina, 33 anni, olgiatese, medico anestesista e rianimatore all’ospedale Niguarda di Milano, ha affrontato la somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer contro il Covid-19 (la seconda di richiamo viene fatta 21 giorni dopo). Martedì mattina, al momento dell’iniezione, anche una fotografia per “metterci la faccia”. Per dare testimonianza.

“La comparsa del Covid è coincisa col mio inizio di anno da medico specialista – racconta Spina – Ha rivoluzionato il nostro essere medici. Ho vissuto e sto vivendo la pandemia su due fronti: alla centrale operativa metropolitana Soreu di Milano – quindi dal punto di vista dell’emergenza – e al Niguarda nella rianimazione di pazienti colpiti dal Covid. Un’esperienza che ti mette a contatto con la frustrazione dei parenti, dei pazienti e anche dei colleghi in difficoltà nel gestire un grande numero di casi. Ti rendi conto che la malattia non colpisce solo anziani, ma anche persone più giovani, sane e che magari conducono una vita tranquilla”.

