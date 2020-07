Lombardia, niente più mascherina all’aperto ma serve il distanziamento

In Lombardia niente più mascherina all’aperto a meno che ci si trovi in luoghi in cui non è possibile mantenere il distanziamento. E’ questa la svolta contenuta nell’ordinanza che il governatore lombardo Attilio Fontana andrà a firmare nella giornata odierna, martedì 14 luglio 2020.

Lombardia, niente più mascherina all’aperto

Un cambiamento, anche simbolico, importante. Anche la regione maggiormente colpita dall’epidemia da coronavirus sta pian piano tornando alla normalità. Significa anche questo la decisione dei vertici regionali di permettere di circolare all’aperto senza indossare la mascherina.

Fermo restando però che dovrà essere sempre portata con sé in caso di necessità qualora ci si trovasse in luoghi in cui non è possibile mantenere il metro di distanza dalle altre persone. Inoltre sarà ancora obbigatorio utilizzarla sui mezzi pubblici e nei luoghi pubblici al chiuso.