Lombardia zona arancione da lunedì 12 aprile

Da lunedì 12 aprile 2021 tutta la Lombardia passa da zona rossa a zona arancione. La decisione è ufficiale.

Tra i primi a scriverlo il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, direttamente su Facebook.

Cosa cambia

– Le attività scolastiche e didattiche della seconda e terza media si svolgono integralmente in presenza.

Le scuole superiori, invece, adottano forme flessibili affinché sia garantita l’attività didattica in presenza per almeno il 50% e fino a un massimo del 75%.

– Riaprono tutti i negozi.

– Ripartono parrucchieri e centri estetici.

– Spostamenti liberi all’interno del proprio comune.

– Sport e attività motoria consentiti entro i confini comunali e, in assenza di strutture, anche in un comune limitrofo.

Fontana: “Iniziamo il graduale ritorno alla normalità”