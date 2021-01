Lombardia zona rossa: presentato il ricorso, ora tutto nelle mani del Tar

Il Pirellone ha ufficialmente presentato il ricorso al Tar contro l’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza che ha riclassificato la Lombardia zona rossa. Lo ha fatto sapere oggi, martedì 19 gennaio 2021 il presidente Attilio Fontana.

Lombardia zona rossa: ufficialmente presentato il ricorso al Tar

Il ricorso al tribunale amministrativo è stato formalmente depositato nella mattinata di oggi, e il Governatore lo ha annunciato in mattinata intervenendo in aula consiliare:

Come anticipato nei giorni scorsi abbiamo presentato ricorso al Tar contro la decisione del Governo. Abbiamo anche chiesto al ministro della Salute, Roberto Speranza, di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Credo sia oggettivamente evidente che la Lombardia e i lombardi hanno fatto, e stanno facendo, la loro parte con responsabilità e spirito di sacrificio. Per questo ritengo che l’assegnazione della zona rossa sia fortemente, e ingiustamente, penalizzante per la nostra regione. Mi auguro davvero che possa riunirsi presto di nuovo il tavolo di confronto con le Regioni per rivedere, con il ministro Speranza, i parametri di riferimento.

I perché del ricorso

Già da giorni i membri della Giunta regionale, a partire dal vicepresidente Letizia Moratti, insistono sulle date di calcolo degli indici, che sarebbero troppo “vecchie” e non fotograferebbero effettivamente la realtà dei fatti. Tanto da chiedere una sospensiva dell’ordinanza ministeriale e un ricalcolo degli indici da eseguire con i dati di oggi, martedì 19 gennaio.

In effetti negli ultimi giorni, probabilmente anche per effetto delle restrizioni del periodo natalizio, i dati sui nuovi positivi in Lombardia risultano in calo, anche considerando l’andamento altalenante dei tamponi.