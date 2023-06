Longone, addio ai campi da beach e il Volley resta senza introiti.

"L’introito dei campi da beach serviva per gestire le squadre. Ora ci troviamo nella situazione di non riuscire a pagare i cartellini alle ragazze". C’è un po’ di rammarico nel racconto di Giovanni Navoni, storico allenatore della Polisportiva longonese prima e dell’attuale Volley Longone, e di Alan Vago, dirigente della società.

La decisione dell’Amministrazione comunale di trasformare il campo sportivo - grazie al contributo del "Borgo ospitale" per cui a Longone al Segrino sono stati assegnati 493mila euro - in due campi da calcio in sintetico, togliendo l’area dedicata al beach volley, ha generato qualche malumore. "Come società non ci siamo sentiti considerati" aggiungono. Ora il rischio è non poter garantire le squadre per il prossimo anno.

