Lorenzo Beretta è campione italiano di nuoto paralimpico

Lorenzo Beretta, atleta paralimpico di Albese con Cassano, si è laureato campione italiano di nuoto nella specialità 100 dorso in vasca corta ai campionati tenutisi a Terni.

Da circa cinque anni, Lorenzo nuota in squadre professionistiche, partendo dal centro La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Attualmente, gareggia per la OSHa Como ASD-APS, un'associazione fondata nel 1974 per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento di attività sportive fra disabili, contribuendo alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale.

A partire da gennaio 2023, è diventato un professionista e si allena quattro volte a settimana presso il centro di Villa Guardia.

Il campione albesino era già arrivato secondo alle gare nazionali di luglio

Il padre, Andrea Beretta, ha raccontato con orgoglio i successi del giovane campione albesino.

"Lorenzo ci sorprende sempre. È un ragazzo dolcissimo che frequenta il centro diurno Novoiloro di Erba, parla pochissimo ma riesce sempre a esprimersi con i fatti, conquistando importanti risultati come quello appena ottenuto - così Beretta - Nonostante la sua altezza non elevata, Lorenzo riesce a tenere testa ai suoi avversari, che spesso sono più alti e corpulenti di lui. Oltre alla vittoria nei 100 metri dorso, Lorenzo ha conquistato anche un secondo posto nei 200 metri dorso".

I complimenti dell'Amministrazione comunale

Al giovane campione sono giunti i complimenti e l’affetto dell’Amministrazione comunale, per bocca del primo cittadino albesino Carlo Ballabio.

"Porgo a Lorenzo i complimenti da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale - ha commentato il sindaco Ballabio - è un traguardo importantissimo che deve rendere tutto il paese orgoglioso di questo successo".

Lo stesso Comune aveva già insignito Beretta di un riconoscimento per i suoi risultati sportivi: durante la serata dedicata all'assegnazione del premio «Campanen Stort», Lorenzo era stato premiato on un attestato per i brillanti risultati.