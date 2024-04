L'orsenighese Martina protagonista ad Affari tuoi

La 28enne Martina Corbetta (in foto a sinistra) partecipa al programma «Affari tuoi» e porta Orsenigo sulla tv nazionale. La giovane ha iniziato nei giorni scorsi la sua partecipazione al popolare programma Rai condotto da Amadeus: un’avventura cominciata quasi per gioco, diventata un’esperienza entusiasmante.

Un'esperienza emozionante

«Seguo questo programma da sempre: tutte le sere - afferma la giovane - Quasi per gioco mi sono documentata su come si potesse partecipare: temevo fosse un iter lunghissimo, invece era molto semplice. Così ho inviato la candidatura e dopo quasi un anno sono stata contattata per il casting e poi ricontattata per comunicarmi che ero stata scelta».

L’impatto con la tv è stato emozionante. «Non avevo mai fatto nulla di simile: ero un po’ emozionata, ma mi ha aiutato che tutti gli altri concorrenti fossero “sulla stessa barca” - aggiunge - E’ stato tutto molto naturale, e anche molto divertente. Amadeus è impeccabile come appare: non ne sbaglia una, è capace di mettere a proprio agio i concorrenti, gentile e disponibile, e in questi giorni si è creato un bel legame tra tutti noi».

Un’esperienza nuova e arricchente. «La consiglio assolutamente - ancora Corbetta - Ci sono tante persone da varie zone di Italia ma il contesto è spensierato e leggero; c'è una bella mescolanza di culture e tradizioni. E’ stato un po’ surreale, decisamente unico: sono stata seguita e coccolata, ma soprattutto, sentire il nome del mio piccolo paese pronunciato da Amadeus e sulla tv nazionale mi ha inorgoglito molto».