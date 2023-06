L'orto degli anziani e degli alunni regala i primi frutti a Olgiate Comasco.

L'orto inaugurato in Casa anziani, cerimonia green

Mattinata da ricordare, nel verde del giardino della casa di riposo olgiatese. Inaugurato il bellissimo orto nato grazie a un progetto della scuola media in sinergia con la Rsa di via Michelangelo e il Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline comasche. Pochi minuti dopo le 11, in presenza di una delegazione degli ospiti della residenza sanitaria, della direttrice Luciana Corti, della professoressa Anna Maria Rossini, della dirigente scolastica Annamaria Bertoni e della sua vice Franca Vitelli, nonché del rotariano Valter Pironi e del sindaco Simone Moretti, il debutto ufficiale dell'orto. Significativa la partecipazione degli alunni della scuola media che hanno lavorato al progetto e di alcuni volontari.

La soddisfazione della docente

"Il progetto è iniziato nel mese di marzo - spiega la docente Rossini - pensato dal Consiglio comunale dei ragazzi. Ho chiesto possibilità alla Casa anziani di poterlo effettuare e così è stato. Abbiamo avuto la collaborazione del Rotary Club e in particolare del dottor Pironi, che ci ha assistito in tutte le varie fasi di piantumazione e di preparazione. Con gli ospiti della Casa anziani abbiamo preparato anche il recinto dell'orto, perché per renderlo fruibile agli anziani abbiamo pensato di farlo fuori terra, nei vasi".

Lo stesso Pironi è entusiasta del progetto: "E' il seguito del progetto Lario orti, che è iniziato due anni fa quando io ero presidente, da parte del Rotary Club di Appiano Gentile e di alcuni altri club della provincia in diverse scuole e centri sociali. La professoressa Rossini ha avuto la bellissima idea di usare quel progetto per trasmettere questa opportunità alla Casa anziani. E' stato onorato il lavoro dei ragazzi e la partecipazione degli anziani".

Il grande grazie della direttrice e l'invito per l'estate

Luciana Corti, direttrice della Rsa, ha messo l'accento sul ringraziamento agli studenti, alla professoressa Rossini e agli insegnanti della scuola media, al rotariano Pironi, partecipe nella sua competenza di agronomo, e lanciato un invito a ragazze e ragazzi: "Suonate al campanello della casa di riposo, durante l'estate. L'orto non si chiude col termine delle lezioni scolastiche. La nostra casa è sempre aperta. Passate a trovarci, a trovare gli anziani e guardare come sta andando il raccolto. Ci prenderemo cura dell'orto ma vorremmo farlo con voi. Saremo felicissimi di potervi accogliere".

La consegna del primo raccolto

Nei grandi vasi, protetti dal colorato recinto, si coltiva di tutto un po': pomodori (ciliegino, pera e tondo cobra), timo, sedano, basilico, maggiorana, prezzemolo, lattuga, melanzana e peperone. E il primo raccolto è immediatamente stato apprezzato: dall'ospite Luigi Rocca consegnata dalle freschissima lattuga al sindaco Moretti e alla direttrice Corti.