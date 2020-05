L’ospedale di Erba ha un nuovo direttore generale

L’ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba ha un nuovo direttore generale, il dottor Damiano Rivolta.

L’ospedale di Erba dà il benvenuto al nuovo direttore

Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, il dottor Damiano Rivolta ha iniziato la carriera come consulente di organizzazione alla Galgano & Associati di Milano, dove ha svolto numerosi progetti presso aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale. Dal 2005 all’Associazione “La Nostra Famiglia”, dopo un periodo al settore organizzazione ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale per le sedi della Regione Lombardia e dal 2012 di direttore del Polo IRCCS di Bosisio Parini. Dal 2010 professore a contratto di Organizzazione Aziendale nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano per i corsi di laurea delle professioni sanitarie. Impegnato nel civile e nel sociale, attualmente è vicesindaco e consigliere comunale a Vertemate con Minoprio ed è stato anche per 10 anni Presidente della Croce Verde di Fino Mornasco. Ora la sua carriera continua con la direzione dell’ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba, proprio in concomitanza con l’emergenza sanitaria Covid-19.

