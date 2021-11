L’ospedale Fatebenefratelli non è più Covid-free, stop alle visite ai parenti

A Erba

Ci sono 8 malati di cui uno in Terapia intensiva.

L’ospedale Fatebenefratelli di Erba non è più Covid-free e quindi la dirigenza è costretta a chiudere di nuovo l’accesso dei parenti alle visite in corsia.

"Nelle scorse settimane sono purtroppo emersi alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno – hanno spiegato dall’ospedale “Sacra Famiglia” – Si tratta di pazienti risultati positivi: ne abbiamo 7 in un’area appositamente dedicata della Medicina e uno in isolamento in Terapia intensiva".

Questo ha inevitabilmente fatto rialzare la guardia e scattare alcune maggiori precauzioni. "E’ stato inevitabile decidere di chiudere di nuovo l’accesso alla visita parenti – sottolineano dal nosocomio – Sia per una sicurezza dei nostri ricoverati, che per chi accede all’ospedale".

Non è quindi più possibile per i parenti andare a visitare i propri cari ricoverati, neppure con appuntamento ed esibizione di green pass come si è potuto fare per qualche mese.

