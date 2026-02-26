Lotta allo spaccio di stupefacenti: un arresto

Nel pomeriggio del 24 febbraio, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Lomazzo hanno condotto un’importante operazione straordinaria di controllo del territorio nell’area boschiva del Comune di Cadorago, avvalendosi della collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”.

L’intervento

L’intervento, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive adiacenti ai centri abitati, è stato costituito da un’articolata e meticolosa perlustrazione delle aree più impervie, da tempo segnalate come luoghi di ritrovo per spacciatori e assuntori di droga. Nel corso dell’operazione è stato tratto in arresto un cittadino di origine nordafricana, 50enne, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina, più di 50 grammi di eroina, circa 50 grammi di hashish, nonché di oltre 530 euro in contanti, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari, elementi ritenuti riconducibili a un’attività di spaccio strutturata.

I “Cacciatori”

Determinante è stato il contributo dei Carabinieri “Cacciatori”, reparto altamente specializzato dell’Arma, addestrato a operare e infiltrarsi in contesti rurali di difficile accesso. L’arrestato è stato processato stampani con rito direttissimo presso il Tribunale di Como. Nel medesimo contesto operativo, tre acquirenti sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale; uno di essi è stato altresì denunciato per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Cadorago, cui era sottoposto con provvedimento del Questore di Como dal 5 agosto del 2024. L’operazione si inserisce nella più ampia e costante azione di presidio e controllo territoriale da parte dell’Arma dei Carabinieri, volta a rafforzare la sicurezza della cittadinanza, con particolare riguardo alle aree boscose prossime ai centri abitati, per contrastare con determinazione le attività illecite, individuando i responsabili e smantellando i luoghi utilizzati come basi operative per lo spaccio.