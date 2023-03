Lotta allo spaccio nei boschi: le parole del sottosegretario Molteni.

Lotta allo spaccio nei boschi: le parole del sottosegretario Molteni

Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni ha espresso il suo plauso per l'operazione antidroga condotta nei boschi del Parco Pineta: "Continua l'incessante attività di prevenzione e controllo delle forze di polizia nelle aree boschive dello spaccio. Tutta la mia approvazione per il lavoro attento, incessante, repressivo e preventivo che l'arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e le varie polizie locali stanno portando avanti sui territori. L'area delle operazioni si sta ampliando e questo è il segnale giusto".

"Nessun passo indietro su illegalità e degrado"

Quindi ha continuato: "Ringrazio i Carabinieri della compagnia di Saronno che hanno messo a segno un blitz nelle zone boschive del comprensorio del Parco Pineta, località Pianbosco di Venegono Superiore e Croce del Monte di Castelseprio. I controlli intensificati sono una buona notizia per i cittadini e i tanti amministratori dei comprensori interessati dal fenomeno dello spaccio. Cinque bivacchi utilizzati dai pusher per il confezionamento delle dosi sono stati smantellati. Bene anche l'operazione antidroga condotta sempre dai militari dell'Arma presso la stazione e il centro città di Luino, che ha permesso di rinvenire diversi grammi di hashish e marijuana in dote a giovanissimi del luogo. Nessun passo indietro verso enclave di illegalità e degrado. Bene l'attenzione delle Prefetture e delle Questure. La direzione è quella giusta!".