Lotta allo spaccio: una denuncia e due segnalazioni

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 49enne di Mariano Comense per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sanzionato amministrativamente due comaschi di 43 e 34 anni per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il 43enne è stato inoltre denunciato per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Como.

I controlli

Intorno alle 11.30 di giovedì, transitando nei pressi di piazza Vittoria a Como durante l’attività di controllo del territorio, le Volanti hanno controllato tre soggetti i quali, appena viste le auto della Polizia, si erano alzati ed avevano tentato di allontanarsi.

Appena fermati i tre si sono mostrati insofferenti e nervosi, per cui i poliziotti hanno deciso di procedere ad un’ispezione più approfondita, trovando 25 grammi di hashish in possesso del 49enne.

Il 43enne e il 34 enne sono invece stati trovati in possesso di qualche altro grammo della stessa sostanza.

Portati in Questura per ulteriori accertamenti, sono emersi i precedenti del di polizia in materia di stupefacenti del 34enne, un divieto di ritorno nel comune di Como della durata di due anni a carico del 43enne, che è anche risultato pluripregiudicato, come il 49enne.

Terminati gli atti, il 43enne ed il 34enne sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre il 49enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.