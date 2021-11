Lotto, la dea bendata bacia Asso: vinti 13mila euro.

la vincita

La Lombardia cala la doppietta grazie al Lotto: nel concorso del 13 novembre 2021 sono state registrate due vincite per un totale di oltre 27 mila euro in regione. La prima è stata centrata a Segrate, in provincia di Milano, dove un giocatore ha centrato una vincita del valore di 13.525 euro mentre la seconda ha toccato Asso: un giocatore che ha centrato un terno secco da 13.500 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito circa 6,5 milioni di euro, per un totale di oltre 981 milioni dall'inizio dell'anno.