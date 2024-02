L'Ovest Como in un click: mostra con le fotografie del concorso

Lunedì 26 febbraio, da Lurate Caccivio , prenderà il via la mostra itinerante delle fotografie del concorso "L'Ovest Como in un click".

Mostra itinerante

Come spiega Giuliana Casartelli, coordinatrice del Sistema bibliotecario Ovest Como, intitolato a Giovanni Annoni, in primo piano 48 fotografie stampate su forex e predisposte per l’esposizione, come previsto dal progetto che è stato finanziato dal ministero della Cultura. Si tratta delle otto fotografie premiate nell'ambito del concorso e di altre immagini, scelte dalla giuria e le preferite dalla votazione del pubblico, garantendone almeno una stampata ed esposta in mostra per ogni partecipante all'iniziativa organizzata dal Sistema bibliotecario.

Le tappe sul territorio

Ecco il calendario della mostra, che verrà accolta in più biblioteche del territorio: a Lurate Caccivio dal 26 febbraio al 9 marzo; a Limido Comasco dal 15 al 30 marzo; a Oltrona di San Mamette dal 2 al 13 aprile; a Colverde, nella sede di Drezzo, dal 15 al 27 aprile; a Binago dal 29 aprile all'11 maggio; a Valmorea dal 18 maggio al primo giugno.

Il concorso e i vincitori

Il concorso ha premiato, come prima classificata nella categoria Over 16, Samantha Gilardi di Olgiate Comasco; secondo posto per Rita Larghi di Binago; terzo gradino del podio per Fulvio Svaldi di Olgiate Comasco. Categoria Under 16: prima classificata Camilla Cortesi di Lomazzo; secondo posto per Lea Nadezhda Dell’Acqua di Lurago Marinone (con fotografia scattata a Limido Comasco); terza piazza per Gioia Pozzi di Binago. Infine, premio speciale del pubblico a Emanuela Gini di Villa Guardia (adulti) ed Elisa Arnaboldi (Casnate con Bernate). La carrellata di immagini ha dato visibilità non solo alle biblioteche del territorio associate al Sistema bibliotecario dell'Ovest Como ma anche a suggestivi "angoli" del territorio scoperti o riscoperti da chi si è dato da fare inquadrando e immortalando scenari meritevoli di attenzione.