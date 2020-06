Luca e Paolo, coppia da 100 al Pessina: risultato da campioni alla maturità.

Luca e Paolo, coppia da 100 al Pessina

Luca, 20 anni, ha conquistato il risultato più ambito: il massimo all’esame di maturità. Una soddisfazione per tutta la sua famiglia e i suoi amici. “Un ruolo importantissimo lo hanno avuto alcuni compagni di classe – spiega Marta Della Torre, sua assistente educativa da 14 anni – Lo hanno sempre stimolato molto. Hanno desiderato entrare in contatto con lui e ci sono riusciti. Inizialmente Luca aveva molte difficoltà, non parlava, non rispondeva se gli si poneva una domanda. Ma questi ragazzi sono stati in grado di capirlo e di fargli conoscere la vera amicizia. Ha imparato tanto”

Paolo, anche lui voto pieno alla maturità al Pessina racconta: “Mi piacciono le vacanze e mi piace progettarle, così ho scelto il turismo”. La mamma ha spiegato: “Per lui questi mesi lontano da scuola non sono stati semplici, abituato com’è al contatto, al confronto diretto e personale. Le sue insegnanti, però, non gli hanno fatto mancare nulla con le lezioni on-line”.

