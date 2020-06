Luigi Pelazza de “Le Iene” in visita al Jungle Raider Park di Albavilla. Visita “vip” a sorpresa al parco divertimenti oggi, martedì 23 giugno 2020.

Luigi Pelazza de “Le Iene” al Jungle Raider Park

Non una visita per un servizio a “Le Iene”, di cui Pelazza è inviato da molti anni, ma una gita personale per trascorrere qualche momento di relax è il motivo che ha spinto il giornalista a scegliere la struttura albavillese. Pelazza aveva già scelto il Jungle Raider Park di Civenna l’anno scorso per trascorrere una giornata di relax con la famiglia.

E anche in questa occasione ha raggiunto la struttura, in questo caso quella di Albavilla, dove questa mattina ha seguito i percorsi. Pelazza, durante la sua visita, si è concesso per una foto “ricordo” con il responsabile del Jungle Raider Park, Riccardo Gilardi (nella foto).