La Compagnia Carabinieri di Cantù, prosegue nella capillare attività di controllo del territorio, con una massiccia proiezione esterna, che vede impiegati nell’arco delle 24 ore un centinaio di militari, che pattugliano a piedi e in auto il territorio di competenza, dal piccolo paese alla città, attuando un’attività di “polizia di prossimità”.

Luisago, arrestato il senza dimora che ha devastato la chiesa

Nell’ambito di queste peculiari attività di controllo del territorio, i militari della Compagnia di Cantù hanno proseguito il loro proficuo lavoro nell’ambito della ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione.

I carabinieri della Stazione di Fino Mornasco, invece, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di un 44enne italiano, senza fissa dimora, accompagnandolo presso una struttura di cura, poichè a settembre aveva completamente devastato la chiesa di Luisago.

Fermato anche un 46enne pregiudicato per reati contro persona e patrimonio

In particolare i militari della Tenenza di Mariano Comense, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione hanno arrestato un pregiudicato 46enne, che dovrà scontare una pena di più di quattro anni per avere riportato condanne definitive per dei reati contro la persona e contro il patrimonio, commessi a Como ed a Bologna tra il 2016 ed il 2020.