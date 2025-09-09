L’ultimo saluto a Fabio Crescitelli, il rombo delle moto per dirgli addio

Familiari, amici e conoscenti si sono stretti in Casa funeraria Cincera per salutare e dire addio a Fabio Crescitelli nel pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre.

Addio, Fabio

Il giovane di 17 anni di Oltrona di San Mamette, ha perso la vita nella serata di sabato 6 settembre, a Grandate. Uno scontro fra moto è stato fatale per lui. E nel pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre, l’ultimo saluto in Casa funeraria Cincera.

Il rombo delle moto per dirgli addio

Dopo la benedizione, la salma di Fabio è stata portata all’esterno della casa del commiato delle onoranze funebri che si sono occupate della cerimonia. Un momento di silenzio, di dolore di lacrime condiviso da tantissime persone, tra i quali gli ex compagni di scuola e tantissimi amici di Fabio, che con lui hanno condiviso fino all’ultimo momenti piacevoli e d’allegria. All’arrivo della bara fuori dal cancello, gli amici, in sella alle loro moto, hanno fatto rombare i motori per salutarlo. Nel frattempo, in cielo, sono stati fatti volare i palloncini bianchi e blu, mentre il fumo degli stessi colori ha colorato il cielo. A spiccare in volo anche un palloncino a forma di moto.