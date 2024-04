L’ultimo saluto a «Jack», domani a Caccivio il funerale di Armellini

L’ultimo saluto a «Jack» domani alle 15, in chiesa a Caccivio. Questa sera, venerdì 5 aprile, il santo rosario dedicato a Giacomo Armellini, deceduto mercoledì 3 aprile a 46 anni.

L’ultimo saluto a «Jack»

Una comunità intera si stringe intorno alla famiglia di Giacomo Armellini, 46 anni, venuto a mancare per un tragico incidente. Ha lasciato la moglie Elena Canil e i tre giovani figli Daniele, Sofia e Pietro, rispettivamente di 16, 14 e 12 anni. E domani, sabato 6 aprile, alle 15, avrà luogo il rito funebre in chiesa Santissima Annunciata di Caccivio, in Lurate Caccivio. Alle 14.30 santo rosario, così come questa sera alle 21, stesso posto.

Addio «Jack», vittima di un tragico incidente

Giacomo Armellini, insieme ad altri volontari del sodalizio "Amici del Sidamo" si trovava in una zona boschiva in via Colombo a Sumirago. Si stava occupando della pulizia del bosco in totale sicurezza, un'attività che effettuava per raccogliere fondi a sostegno di progetti umanitari in Etiopia. Purtroppo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, una pianta si sarebbe abbattuta su un'altra. Da quest'ultima si sarebbe poi staccato un ramo che ha colpito Giacomo alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i Vigili del fuoco di Somma Lombardo e il Saf di Varese.