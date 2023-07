"Jennifer ci ha dato l'esempio di una grande forza d'animo, ha sempre combattuto e ha sempre sperato in una vita migliore. Davanti alle difficoltà mai arrendersi, questo il suo insegnamento".

A parlare è don Paolo Dondossola che ha celebrato nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Vighizzolo il rito funebre della diciannovenne Jennifer Gullotti, mancata dopo aver combattuto per tutta la vita contro la malattia.

L'ultimo saluto a Jennifer: "Mai arrendersi è stato il suo insegnamento"

Un centinaio i presenti che hanno affollato la chiesa, tra cui tanti giovani compagni di scuola e amici della ragazza.

Grande commozione, lo sguardo fisso verso la bara bianca di Jennifer al centro della navata: per tutto il tempo della funzione la famiglia della ragazza è rimasta in piedi accanto alla salma per accompagnarla nel suo viaggio eterno.

"In questo momento di profondo dolore per la scomparsa di Jennifer diventa difficile trovare le parole giuste. Il mistero della morte, soprattutto quando arriva prematuramente e dopo tanta sofferenza, ci lascia tante domande e apre il cuore a tanti pensieri e considerazioni..."

