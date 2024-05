L'ultimo saluto a Pietro Rossi. Il figlio: "Era inarrestabile. Tutti lo ricordano per la sua gentilezza"

Se ne va a un’altra figura storica di Casnate. Un imprenditore che, insieme al fratello, ha creato una delle aziende più conosciute e prolifiche del paese. Giovedì 2 maggio è venuto a mancare, all’età di 82 anni, Pietro Rossi.

Un vuoto incolmabile quello creatosi nei cuori dei figli Alberto, Mirko e Matteo e dei nipotini. Un vuoto che si sente anche in paese e in tutto il mondo imprenditoriale che aveva avuto modo di conoscere Pietro e la sua attività, "La Vetraria" di Casnate con Bernate che guidava insieme al fratello Abramo, scomparso anche lui a novembre dello scorso anno. E proprio l’attività era al centro della vita di Pietro.

"Ha cominciato che aveva 15 anni e lavorava in una ditta di Como - ha raccontato il figlio Alberto - Prima erano contadini, quindi mio papà aiutava in famiglia e faceva anche il vetraio. Questo finché ha aperto l’azienda insieme al fratello Abramo più di 40 anni fa. Erano i due soci fondatori, le due colonne portanti dell’azienda che hanno portato avanti fino ad oggi. In pochi mesi ci hanno lasciato entrambi. È proprio il caso di dire che han fatto sempre tutto assieme".