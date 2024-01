L'ultimo saluto a Tiziana Tozzo. La famiglia: "Grazie ai tanti che ci hanno mostrato vicinanza"

Si sono celebrati oggi, martedì 16 gennaio 2024, i funerali di Tiziana Tozzo, la donna di 45 anni che è deceduta la scorsa Epifania, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, annegata nelle acque del lago di Como insieme a Morgan Algeri. I due erano proprio di fronte a Villa Geno al termine di un appuntamento serale, quando l'auto per un guasto è diventata ingestibile ed è finita nelle acque del Lario.

Chiesa gremita

Le celebrazioni sono cominciate alle 14.30 con la recita del santo rosario per poi proseguire con il funerale al quale hanno partecipato parenti, amici e conoscenti per dare l'ultimo saluto alla donna, mamma di un ragazzo di 14 anni. A celebrare il funerale è stato don Giovanni Afker, sacerdote di San Paolo.

Al termine della cerimonia la famiglia ha voluto ringraziare tutti i presenti per la vicinanza mostrata non solo quest'oggi, ma anche per i tanti messaggi di cordoglio ricevuti nei giorni scorsi.