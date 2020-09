L’ultimo saluto al giovane Mirco Manfredi. Le sorelle: “Ci mancherai” FOTO

Due vite spezzate a soli 24 anni. Lo scorso 8 settembre 2020 Jessica Marino e Mirco Manfredi sono venuti a mancare dopo un tragico incidente a Como. Oggi, mercoledì 16 settembre 2020, Senna Comasco saluta Mirco, domani a Grandate toccherà invece alla fidanzata Jessica.

Tanti i parenti e gli amici che si sono ritrovati al cimitero di Senna Comasco per il funerale di Mirco.

Durante l’omelia a prendere parola è stato don Silvano Casiraghi.

“Perché affaticarci così tanto per individuare qualche cosa per guarire se è solo casualità. Forse perché se la vita umana assomiglia alla fragilità del vetro essa ha in più la bellezza che va oltre l’attimo il metro, ossia la vita eterna. In quel posto sotto la pianta ci sono le persone legate a Mirco e Jessica, solo un po’ più distanti. In quel luogo a parlare è il silenzio. Oggi dico ai familiari di Mirco che quello che loro soffrono l’ha sofferto anche Dio. Il silenzio di Dio è destinato a salvare la nostra vita. L’amore è dono, vita non fatalità e casualità. L’amore non si ferma davanti alla morte anche se davanti a noi c’è un muro d’ombra che ci separa da loro. Ma a non vedere siamo noi perché Mirco e Jessica sono nella luce”.